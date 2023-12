Öffentliche Präsentation Vorstellung von Potsdams erster Sicherheitsanalyse

Um ein Verständnis für das Sicherheitsempfinden der Potsdamer zu erhalten, wurde vom Brandenburgischen Institut für Gesellschaft und Sicherheit im Auftrag der Geschäftsstelle der Kommunalen Kriminalprävention (KKP) der Landeshauptstadt Potsdam eine Sicherheitsanalyse erstellt.

1111 Personen hatten sich an der Befragung beteiligt, die unter anderem ergab, dass sich 94 Prozent von ihnen tagsüber in ihrem Wohngebiet sicher fühlen, außerhalb davon und nachts weicht das subjektive Sicherheitsempfinden allerdings ab. Die Ergebnisse werden am 20. Dezember um 17 Uhr ebenso wie eine Einschätzung der aktuellen Sicherheitslage in der Wissenschaftsetage des Bildungsforums präsentiert. Um Anmeldung unter praeventionsrat@rathaus.potsdam.de oder 0331/289 1654 wird gebeten.