Polizeibericht für Potsdam Schlägerei auf Oktoberfest im Krongut

In der Nacht auf Sonntag (25. September) wurde die Potsdamer Polizei in mehreren Fällen aktiv. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die Beamten gegen 0:30 Uhr von einer Zeugin wegen einer Schlägerei zum Oktoberfest im Krongut Bornstedt gerufen. Bei einer Nahbereichsfahndung seien zwei Personengruppen festgestellt worden, von denen jeweils eine Person - ein 22 und ein 19 Jahre alter Mann - angab, mit Tritten angegriffen und leicht verletzt worden zu sein. Weil beide Männer alkoholisiert waren, habe der Sachverhalt nicht aufgeklärt werden können, so die Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Brandstifter am Uni-Campus Golm

Bereits gegen Mitternacht soll eine 15-köpfige Personengruppe am Campus Golm versucht haben, Tische in Brand zu setzen - eine Zeugin alarmierte die Polizei. Sie leiteten gegen einen 18-jährigen Tatverdächtigen ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Brand ein. Den Sachschaden bewertet die Polizei als gering. Bei einem weiteren 19-jährigen sei ein illegal mitgeführtes Messer gefunden und sichergestellt worden, so die Polizei.

Am Steuer eingeschlafen

Ein 80-jähriger Autofahrer sorgte am Samstag gegen 18.30 Uhr für einen Verkehrsunfall in Zentrum-Ost. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann auf gerader Fahrbahn in der Friedrich-List-Straße nach links abgekommen und gegen eine Leitplanke und einen Zaun gefahren. Der unverletzt gebliebene Fahrer gab an, am Steuer eingeschlafen zu sein. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Auto wurde geborgen.

