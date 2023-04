15 Jahre Aktionskunst Museum Fluxus feiert Jubiläum

Das Museum Fluxus feiert vom 19. bis 24. April sein 15-jähriges Bestehen: Während dieser Zeit ist der Eintritt zur Dauerausstellung frei, jeweils um 14 Uhr finden täglich Jubiläumsführungen mit den Kuratorinnen und Kuratoren sowie mit dem Sammler Heinrich Liman statt.

Ausnahme ist der 21. April: An diesem Tag feiert das Museum in der Schiffbauergasse sein Jubiläum mit geladenen Gästen und einem besonderen Programm. Im Rahmen der Veranstaltung wird Andrea Podzun die Geschäftsleitung an Philipp John abgeben, den bisherigen wissenschaftlichen Leiter der Sammlung. Um Anmeldung über info@fluxus-plus.de wird gebeten.

Das Museum wurde 2008 eröffnet, seitdem fanden hier zahlreiche Ausstellungen, Performances und Konzerte rund um die Kunstrichtung Fluxus statt.