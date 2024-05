20 Jahre Förderverein Potsdam Museum „Wir wollen den Weg ins Digitale stärken“

Herr Wicke, am Donnerstag feiert der Förderverein des Potsdam Museums sein 20-jähriges Bestehen. Auf welche Errungenschaft ist der Verein besonders stolz?

Unser wichtigster Erfolg war sicher, dass das Potsdam Museum 2012 ins Alte Rathaus ziehen konnte. Das war 2004 auch der Anlass der Vereinsgründung: Das Museum saß damals ja noch in viel kleineren Räumen in der Benkertstraße, ein unangemessener Standort für ein Stadtmuseum. Nach viel Lobbyarbeit mit den Stadtverordneten und dem Museumsverband hat das Museum einen repräsentativen Standort bekommen.

Der Förderverein war und ist auch in der Debatte um das nötige neue Depot eine wichtige Stimme.

Leider haben wir es da bis heute nicht geschafft, eine zufriedenstellende und langfristige Lösung zu erreichen. Die Stadt hatte ja das Zentraldepot beschlossen, aber das hat sich so weit nach hinten verschoben, dass das Potsdam Museum aktuell gar nicht mit eingeplant ist im ersten Bauabschnitt und es nun erst in den 2030er Jahren soweit sein könnte.

Zur Person Markus Wicke ist 53 Jahre alt und Politikwissenschaftler. Er ist dem Förderverein des Potsdam Museums 2004 beigetreten. Seit 2005 ist er dessen Vorsitzender.

Was wünschen Sie sich in dieser Hinsicht?

Überlegungen für eine Extralösung, also ein eigenes Depot für das Potsdam Museum und das Naturkundemuseum, haben ja bisher in der Stadtpolitik leider keine Mehrheit gefunden. Wenn das nicht geht, brauchen wir zumindest eine Sicherung der jetzigen Depotstandorte auf Hermannswerder und in Groß Glienicke: Die müssen soweit ertüchtigt werden, dass sie bis in die 2030er Jahre tragen. Was wir auf jeden Fall ablehnen, ist eine neue Zwischenlösung, also ein Umzug in ein neues Zwischendepot.

Es gab zwischenzeitlich auch eine Diskussion darüber, ob man die Bereiche Kunst und Stadtgeschichte im Museum trennt und einen Teil in neue Räume ausgliedert. Wie sieht der Förderverein das heute?

Wir sind realistisch: Wenn man sich die aktuelle Haushaltssituation der Stadt anguckt, sind das Wunschträume. Da finden wir die Depotfrage derzeit wichtiger.

Das Potsdam Museum hat kein Depot. Es nutzt unzureichende Lagerräume direkt im Haus, in Groß Glienicke und auf Hermannswerder. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Der Verein konnte mittels Spenden seit 2004 mehr als 650 Fotografien, Gemälde und Objekte für das Museum kaufen, darunter 2020 auch einen historischen Einspänner aus der Potsdamer Hofkutschenfabrik Zimmermann. Wie stehen die Chancen, dass der bald in der Öffentlichkeit zu sehen sein wird?

Nicht alles waren Ankäufe, es gab auch Schenkungen. Aber unsere Arbeit hört immer auf, wenn das Objekt im Museum ist. Die Entscheidung darüber, wann so etwas ausgestellt wird, trifft das Museum. Natürlich ist es schön, wenn ein Ankauf oder eine Schenkung ausgestellt wird, nicht zuletzt auch für die Spender. Der Einspänner zum Beispiel wäre vielleicht etwas für die nächste ständige Ausstellung oder eine Sonderausstellung, wenn das passt.

Der Förderverein zählt mit mehr als 350 Mitgliedern zu den größten Museumsvereinen in Ostdeutschland. Was ist das Geheimnis dieses Erfolgs? Was können sich andere Häuser von Ihnen abgucken?

Unser Rezept ist eine klare Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationspolitik: Tue Gutes und rede darüber. Viele Vereine arbeiten eher im Hintergrund. Wir sorgen dafür, dass das, was wir machen, auch nach außen getragen wird – und das hat Effekte.

Zum Beispiel?

Ganz aktuell konnten wir ein Bild ans Bauhaus-Museum Weimar vermitteln: Die „Möwe mit Kutter“ von Heinrich Basedow dem Jüngeren ist dort seit Anfang Mai in der Ausstellung „Bauhaus und Nationalsozialismus“ zu sehen. Das war ein Ergebnis davon, dass wir den Nachlass von Basedow 2012 ins Haus geholt haben und 2017 ein digitales Werkverzeichnis erstellt haben – ehrenamtlich betreut. Darauf ist die Kuratorin aus Weimar aufmerksam geworden und hat sich an uns gewandt. Wir konnten dann die Leihgabe des Gemäldes aus Privatbesitz vermitteln. Das ist eine echte Erfolgsgeschichte. Der Basedow-Nachlass ist eines der Projekte, die einfach kein Ende finden: Da ergibt sich jährlich etwas Neues, das macht Spaß!

Das Gemälde „Ferch im Winter“ ist in der aktuellen Ausstellung „Karl Hagemeister. »Die Natur ist groß« – jahreszeitliche Impressionen“ im Potsdam Museum zu sehen. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Mit den Vereinsmitgliedern ist es ähnlich. Das Museum hat 2023 mit der großen Fotoausstellung zu Werner Taag, aber auch 2020 mit den Gemälden von Karl Hagemeister, den wir momentan wieder im Haus haben, an Attraktivität gewonnen: Und je mehr Leute das Museum besuchen, desto mehr Leute treten in den Verein ein.

Nach 20 Jahren gibt es kein Generationenproblem?

Unser jüngstes Mitglied ist Anfang 20, das älteste 90 plus. Das ist ein großes Glück, dass wir da keine Probleme haben!

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit dem neuen Museumschef Thomas Steller, der 2023 ans Haus kam, entwickelt?

Das ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Es gibt einen sehr regelmäßigen Austausch. Er fragt viel, holt Rückmeldungen ein, das finde ich sehr positiv.

Die vom Land geförderte PotsdamHistoryApp wurde im Februar vorgestellt. Von links nach rechts: Kulturministerin Manja Schüle (SPD), Birgit-Katharine Seemann, Fachbereichsleiterin Kultur und Museum im Potsdamer Rathaus, Bert Nicke vom städtischen Wohnungsunternehmen Pro Potsdam, Museumschef Thomas Steller und Markus Wicke vom Förderverein. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Jenseits der offenen Depotfrage: Welche Aufgaben nimmt sich der Förderverein für die Zukunft vor?

In diesem Jahr ist es der Ausbau der kostenlosen Potsdam History App, die Museum und Verein Anfang des Jahres auf den Weg gebracht haben. Wir wollen die App erweitern, sodass sie von weiteren Partnern und auch von Schulen genutzt werden kann. Das ist aufwendig, aber wir wollen den Weg ins Digitale stärken. Wir haben schon gute Downloadzahlen – knapp 4000 Downloads. Darauf wollen wir aufbauen.

Wenn der Verein einen Wunsch zum Geburtstag frei hätte: Was wäre das?

Eine effizientere Stadtverwaltung, weil wir merken, dass das Museum manchmal an Grenzen stößt.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Es muss schneller gehen, dass das Museum moderner und digitaler wird. Ich fände es zum Beispiel schön, wenn das Museum ein Onlineticket hätte oder ein Anmeldesystem für Veranstaltungen – das funktioniert momentan nur telefonisch oder per E-Mail. Spätestens zur Joop-Ausstellung ab November muss man so ein Onlineticket haben, damit man mit den großen privaten Museen – Stichwort Barberini – mitziehen kann.