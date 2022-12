„Abend über Potsdam 2022“ Kunstverein zeigt Film zu Laserstein-Gemälde

Der Kunstverein KunstHaus Potsdam im Ulanenweg zeigt am 15. Dezember um 19 Uhr einen Film über ein bekanntes Gemälde von Lotte Laserstein. „Abend über Potsdam 2022“ heißt das Projekt der Berliner Künstlerin Ellen Kolbe. Es zeigt im Film die Performance, in der das gleichnamige Gemälde der Malerin Lotte Laserstein von 1930 am Originalschauplatz vor der Stadtsilhouette Potsdams am 3. September 2022 nachgestellt wurde.

Das Hauptwerk Lasersteins befindet sich heute im Foyer der Neuen Nationalgalerie Berlin. So wie die jüdische Malerin kurz vor ihrer Emigration die Stimmung vor Ausbruch des Nationalsozialismus festhält, stelle sich fast ein Jahrhundert später die Frage, welchem Weltenwandel wir uns zukünftig stellen müssen, so der Kunstverein in seiner Ankündigung. Welche Spuren von damals tragen sich über Generationen fort und sind noch heute wirkmächtig?

Das filmische tableau vivant schaffe eine Vielstimmigkeit der Bezüge zwischen Bild und Text und lasse in verschiedene Bedeutungsebenen eintauchen. Im Dialog mit dem Kunsthistoriker und Kurator Mark Gisbourne wird über die Frage nach der Differenz des Realen und der Realität angesichts von Originalschauplatz, Abbild in der Malerei und medialer Übersetzung gesprochen. Die Veranstaltung findet in englischer und deutscher Sprache statt. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 6 Euro.

