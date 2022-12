Auf zu neuen Ufern Sehsüchte wollen Potsdam erobern

Das Studierenden-Filmfestival Sehsüchte stellt sich mit seiner 52. Ausgabe neu auf. „New Shores“ (neue Ufer) lautet das Motto des Festivals, das vom 19. bis 23. April 2023 stattfindet. Ab sofort sind internationale Nachwuchsfilmemacher:innen aufgerufen, ihre Filme in insgesamt sieben Kategorien einzureichen. Einsendeschluss für alle Einreichungen ist der 8. Januar.

Als neue Kategorie ist erstmals die Sektion „Spielfilm“ vertreten, zuvor hatte es die Kategorien „Spielfilm kurz“ und „Spielfilm lang gegeben. Dies ist nicht die einzige Neuerung. Nachdem das Festival in den letzten beiden Jahren coronabedingt nur eingeschränkt stattfinden konnte, wollen die Studierenden mit der 52. Ausgabe in die Offensive gehen: Das Festivals soll künftig im Herzen Potsdams stattfinden, so die Veranstalter:innen. Dafür will es den angestammten Campus der Filmuniversität Babelsberg verlassen und neue Standorte in Potsdam bespielen.

Die kulturelle Vielfalt der Landeshauptstadt reflektieren

„Der neue Festivalcampus soll die kulturelle Vielfalt der Landeshauptstadt reflektieren und gleichzeitig internationale Perspektiven nach Potsdam bringen“, heißt es auf der ebenfalls neu gestalteten Webseite des Filmfestivals. Insgesamt sind nach PNN-Informationen vier Standorte im gesamten Stadtgebiet vorgesehen. Welche das sind, soll erst Mitte Dezember bekanntgegeben werden. „Das Festival ist eines der größten Studierendenfestivals Europas. das wurde in der Vergangenheit nicht immer genügend gewürdigt“, so Max Hafner aus dem Medienteam der 52. Ausgabe. „Das Festival soll künftig mehr Teil von Potsdam werden.“

Das Studierendenfestival „Sehsüchte“ feierte 2020 seine 50. Ausgabe - wegen der Pandemie in hybrider Form. Es ist Teil des Curriculums der Filmuni und wird von den Studierenden in jährlich wechselnder Verantwortung selbst organisiert. Jahr für Jahr sind rund 50 Studierende daran beteiligt. Erklärte Aufgabe des Festivals ist es, neue Ideen, Perspektiven und Haltungen von Babelsberg aus in die Welt zu tragen.

