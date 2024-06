Auftakt mit Andreas Dresen Festival für Entschleunigung in der Potsdamer Schiffbauergasse geplant

Die Potsdamer Schiffbauergasse soll ein neues Festival bekommen. Fünf Jahre nach der letzten Ausgabe des Events „Stadt für eine Nacht“ (SfeN) feiert am 6. Juli die Veranstaltungsreihe „Inseln der Zukunft“ ihren Auftakt. Einmal im Jahr wollen sich die Kulturträger der Schiffbauergasse künftig „experimentell, künstlerisch, musikalisch und performativ einem Zukunftsthema“ widmen, wie es auf der Webseite der Schiffbauergasse heißt.

Das Motto im Auftaktjahr lautet „Entdecke Entschleunigung!“ Von 16 bis 2 Uhr wollen T-Werk, Hans Otto Theater, Fabrik, Theaterschiff, Fluxus-Museum und Waschhaus in verschiedenen Programmen die Langsamkeit entdecken. Idee ist es, „Räume der Ruhe und des Innehaltens“ zu schaffen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Das Programm des Hans Otto Theaters findet auf drei Bühnen statt. Im Großen Haus laden Jon-Kaare Koppe und Henning Strübbe mit der Performance „Warten auf …“ zum Verweilen ein, während sie Besuch von Theaterfiguren aus dem aktuellen Spielplan erhalten. Hilfestellung in Sachen „Durchatmen“ gibt auf der Hinterbühne Schauspielerin Nadine Nollau in halbstündigen Workshops.

Bei der Marathon-Lesung von Homers „Odyssee“ im Gasometer lesen Ensemblemitglieder, aber auch Rita Feldmeier, der Autor John von Düffel, Regisseur Andreas Dresen und Autor Steffen Schroeder von 16 Uhr bis in die Nacht hinein aus dem vor 3000 Jahren verfassten Epos. „Don’t hurry, be happy!“ heißt schließlich das Musikprogramm auf der Sommerbühne am Tiefen See von 16 bis 22 Uhr. Zu Gast ist Jazzmusiker Martin Klingeberg mit Band, unterstützt von Ensemblemitgliedern.