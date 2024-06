Ausgabe 2025 in Planung Potsdams Green Visions geht weiter

Potsdams neues Filmfestival Green Visions soll auch 2025 unter der Leitung von Dieter Kosslick stattfinden. Ob es tatsächlich weitergeht, hatten Festivalleiter Dieter Kosslick und Potsdams Wirtschaftsbeigeordneter Bernd Rubelt (parteilos) im Vorfeld vom Erfolg der ersten Ausgabe abhängig gemacht. Diesen sieht Rubelt nun offenbar gegeben. „Ich freue mich auf Green Vision Potsdam 2025“, teilte er der Presse zum Ende des Festivals mit.

Mit konkreten Besucherzahlen unterlegen will das von der Werbeagentur Runze & Casper GmbH veranstaltete Festival diesen Erfolg jedoch nicht. Die meisten Vorstellungen seien sehr gut bis bestens besucht gewesen, heißt es vom Veranstalter. Das Festival sei in der Erstauflage 2024 „bewusst in einem etwas kleinerem Rahmen gehalten worden“, kommentiert die Pressestelle der Stadt Potsdam, die Auftraggeberin des Festivals ist. „Die absoluten Besucherzahlen sind daher kein Kriterium.“

Das Festival fand erstmals vom 30. Mai bis 2. Juni statt. Die Besuchernachfrage habe durchgängig deutlich über den Erwartungen gelegen, das Konzept habe „in besonderem Maße“ funktioniert und sei von Besucherseite und Forschenden sehr gut angenommen worden, so die Stadt. „Es ist beabsichtigt, Green Visions als Festival dauerhaft in Potsdam zu etablieren.“ Die Landeshauptstadt, die sich mit 60.000 Euro an der Erstausgabe beteiligte, wolle Green Visions auch weiterhin unterstützen. In welcher Form oder Höhe sei jedoch „den weiteren Planungen vorbehalten“.