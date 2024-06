Ausstellung in der Biosphäre Potsdam Grüne Kunst über die Natur und ihre Zerstörung

Nach den ersten Schritten in die schwüle Luft der Tropenhalle der Biosphäre Potsdam, das Rauschen des künstlichen Wasserfalls im Ohr, interveniert Udo Koloskas Installation „Nachleben“ nüchtern ins überschwängliche Grün. Koloska hat Fichtenlatten skulptural angeordnet, manche mit Lämpchen versehen. Kopfhörer auf: Es knarzt, klopft, knackt gespenstisch. Der Wasserfall ist nur noch sehr weit entfernt im Hintergrund zu hören.

Der Künstler hat Kontaktmikrofone in die Stämme von toten Fichten im Oberharz installiert: Das Holz scheint sich zu strecken, drumherum wütend der Wind zu pfeifen. Die Klänge innerhalb der Stämme vermischen sich im Kopf bedrückend mit der Ödnis der bekannten medialen Bilder vom großen Baumsterben im Harz.

Geister von dem, was Natur war

Fichtenmonokulturen, die, einmal wegen ihrer Wirtschaftlichkeit gepflanzt, der Klimakrise nicht gewachsen sind: Vier von fünf Fichten dort sind abgestorben, die Wiederaufforstung bewegt sich langsam. Indes entsteht statt der toten Fichtenwälder eine neue Vegetation aus Wurzeln, Samen, Verflechtungen. Der Künstler übersetzt die Klänge in Elektrizität und Licht; hin und wieder leuchtet eines der Lämpchen. Die Geister von dem, was war oder Natur, die ihre Lebenskraft bündelt?

Swaantje Günzel denkt in ihrer Arbeit über die Fragilität der Artenvielfalt nach. © Andreas Klaer

Die Arbeit gehört zu der aktuellen Gruppenausstellung „Echos der Zukunft“, die sich durch die Tropenlandschaft der Potsdamer Biosphäre schlängelt. Kuratiert von Tuçe Erel in Zusammenarbeit mit dem Verein Artifact, setzen sich die Arbeiten der sechs Potsdamer und Berliner Künstlerinnen und Künstler mit der Klimakrise auseinander.

Koloskas Arbeit tut das sehr eindrücklich: Durch die Geräusche im Ohr kommen die sterbenden Bäume so nah, wie kein Bild sie je bringen könnte. Beim Absetzen der Kopfhörer mit der üppigen Vegetation vor Augen entsteht kurz das Gefühl, einem bösen Traum entkommen zu sein.

Die Gruppenausstellung „Echos der Zukunft" ist bis zum 31. August in der Tropenhalle der Biosphäre Potsdam zu sehen. www.echosderzukunft.com

Die Ausstellung beginnt bereits vor der Tropenhalle: Vor der Eingangstür schwebt Käthe Wenzels „Leviathan“. Sie hat die mythologische Figur aus Tierknochen zusammengesetzt: aus Restaurant-Abfällen, von der Straße, aus Jagdabschüssen. Zusammengehalten von Stoffbahnen erzählt sie von der aggressiven Ausbeutung der Natur, von der Vernichtung unzähliger Arten durch den Menschen.

Verlust von Wäldern, Tieren, Pflanzen

Der Verlust von Wäldern, Tierarten, Pflanzen, weniger abhandengekommen als durch Menschen zerstört: ein künstlerisches Verzeichnis von Leerstellen. Literarisch hat Judith Schalansky sich vor Jahren darangemacht.

Käthe Wenzel hat ihre „Leviathan“-Installation aus gefundenen Tierknochen zusammengesetzt. © Andreas Klaer

Swaantje Güntzel denkt in ihrer Arbeit „Arctic Vault“ über die Fragilität von Artenvielfalt nach: Eingebettet in einen der Blätterhänge der Biosphäre hat sie ein LED-Panel installiert, über das unablässig lateinische Pflanzenbezeichnungen fließen: „Avena sativa“, „Physalis pp“, „Melica minute“: Saathafer, Physalis, Mittelmeer-Perlgras. Sie lagern als Samen-Samples tief im Permafrost im Global Seed Vault des arktischen Svalbard-Archipels – Kopien von Nutzpflanzen aus der ganzen Welt, für alle Fälle.

Der Mensch und die Natur: Selbst der Versuch, ihr nah zu sein, kommt nicht ohne Zerstörung aus. Jenny Alten hat ein Dutzend blau-graue Campingzelte in der Luft aufeinander getürmt. Unter ihnen schwimmen ahnungslos die Fische, sonnen sich die Schildkröten in Sonnenflecken, die durch die Glaskuppel fallen. Der Überfluss an Zelt bringt die Frage mit sich, was später aus ihnen wird. Der Mensch in der Natur, der sich mit Outdoor-Kleidung von ihr abschirmt und sie mit den enthaltenen Chemikalien und Mikroplastik verschmutzt.

Die Gruppenausstellung entwickelt ihre Wucht im Gehen, auf dem Weg durch die opulente Pflanzenwelt mit Geckos am Wegesrand und keckernden Vögeln in der Höhe. Was haben wir alles zu verlieren. Die Spannung zwischen satter Natur und all dem, was schon verloren ist, macht schwer ums Herz. Wird man sich künftig unter einer Glaskuppel an die Gegenwart erinnern?