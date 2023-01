Auszeichnung für Julia Schoch Potsdamer Autorin erhält Schubart-Literaturpreis

Für ihren Roman „Das Vorkommnis“ erhält die Potsdamer Autorin Julia Schoch den mit 20.000 Euro dotierten Schubart-Literaturpreis 2023 der Stadt Aalen. Der Roman erschien 2022 als Auftakt der Trilogie „Biographie einer Frau“ im dtv Verlag. Die Jury würdigte damit eine „sprachlich konzentrierte und kluge Selbstbefragung über Erinnerungen und die Konstruktion eines Lebens, die von einem unerschrockenen und offenen Blick auf vermeintliche Gewissheiten zeugt.“ Die sei ganz im Sinne des Namensträgers des Preises.

In der Preisjury befinden sich Verena Auffermann, Michael Kienzle, Stefan Kister, Anne-Dore Krohn, Denis Scheck und Michael Weiler. Die Preisverleihung findet am 22. April 2023 um 18 Uhr im Kulturbahnhof Aalen statt. Die Laudatio auf Julia Schoch hält die Literaturkritikerin Anne-Dore Krohn. Der zweite Teil der Roman-Trilogie erscheint am 16. Februar unter dem Titel „Das Liebespaar des Jahrhunderts“, bereits am Tag zuvor stellt sie ihn im Potsdamer Palais Lichtenau vor.

Zur Startseite