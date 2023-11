Barberini-Chefin „Es gab auch zu Munchs Zeit eine Klima-Angst“

Frau Westheider, wie kam das Museum Barberini auf die Idee, den Blick in den hohen Norden zu wenden, zu Edvard Munch?

Landschaft ist der Schwerpunkt im Museum Barberini. Weil es bisher noch keine Landschaftsausstellung zu Edvard Munch gab, waren Jill Lloyd und ich 2018 in Oslo. Dort hörten wir, dass es am Clark Art Institute eine ähnliche Ausstellung geben sollte wie die von uns geplante. Dann wurde uns nahegelegt, dass man sich zusammentut, um gemeinsam etwas Großes zu machen – dann auch mit dem neuen Munch-Museum. Dieses war damals in den Planungen für den Neubau. So kam es zu dem Kuratorenteam von Jill Lloyd für das Museum Barberini, Trine Otte Bak Nielsen für das Munch in Oslo und Jay A. Clarke für das Clark Art Institute in Williamstown. Die drei sind als Trio mit unterschiedlichen Forschungsschwerpunkten an das Projekt gegangen.

Das Museum Barberini arbeitet ja meist so, dass es einen Ausgangspunkt in der Sammlung gibt. Auch diesmal?

Die Landschaftsmalerei der Sammlung Hasso Plattner war der Ausgangspunkt. Wir wollten wissen, wie Edvard Munch aus der impressionistischen Landschaft die Seelenlandschaft des 20. Jahrhunderts erschuf.

Es heißt, dass die “Mädchen auf der Brücke” aus der Sammlung Hasso Plattner sind.

Das Werk stammt aus einer der Privatsammlungen, die uns Leihgaben zur Verfügung gestellt haben.

Über 50 Prozent der Werke von Edvard Munch sind Landschaftsbilder: höchst erstaunlich, dass es den Fokus noch nie gab. Für das Museum Barberini wegen des Impressionismus jedoch ein naheliegendes Thema?

Genau. Und es ist auch bei Munch ein Ausgangspunkt. Es gibt ein frühes Bild von seinem Paris-Aufenthalt. Von dort fuhr er nach Nizza und malte die Promenade. Es ist ein unheimlich lichterfülltes, tolles Bild. Er war absolut in der Lage, wie die Impressionisten das Licht einzufangen. Er hat die Landschaft ins Psychologische, ins Emotionale gewendet. Die Natur wird zum Mit-Akteur. Das Thema Landschaft bei Munch war einfach überfällig.

Die Ausstellung ist vom 18. November bis 1. April 2024 im Museum Barberini zu sehen. Begleitet wird die Schau von einem ausführlichen Rahmenprogramm. Im Filmmuseum Potsdam ist eine Munch-inspirierte Filmreihe zu sehen. Neben dem Biopic „Munch“, das noch vor Kinostart gezeigt wird, werden die Filme „Die Vögel“ (14.1.), „Munch in Hell“ (11.2.), „Segen der Erde“ (25.2.) und „Edvard Munch“ (24.3.) gezeigt. Im Nikolaisaal findet am 11.2. eine Konzertvorlesung mit Jörg Hartmann unter dem Titel „Nördliche Seelenlandeschaften“ statt. Noch bis 22.1. läuft parallel in der Berlinischen Galerie die Ausstellung „Edvard Munch. Zauber des Nordens“. Mit einem Kombiticket für 20 Euro (ermäßigt: 12 Euro) kann man beide Ausstellungen besuchen. Weitere Information unter www.museum-barberini.de (lam)

Munchs Landschaften gelten als Seelenlandschaften.

Diese Facette ist das, was jetzt zum ersten Mal in der Form thematisiert wird: Dass er von dem Schrei, der von einem dramatischen Sonnenuntergang inspiriert wurde, schreibt: Ich fühlte das große Geschrei durch die Natur. Dieses Geschrei wird auf dem Gemälde wie eine Schallwelle gemalt, es durchzieht den ganzen Menschen. Wie ein Schauer. Mit diesem Gefühl geht er in die Natur.

Ein Leitmotiv der Ausstellung ist die Sonne. Wofür steht sie?

Die Sonne steht bei Munch im Zentrum. Dreimal zeigen wir sie an zentraler Stelle in der Ausstellung. Die Sonne ist für ihn das Lebensspendende. Es gab auch zu Munchs Zeit wie bei uns heute eine Klima-Angst. Sie war mit der Angst vor einer neuen Eiszeit verbunden, während die Sonne bei Munch immer wieder für das Lebensspendende steht. Vor allem in seinem Spätwerk bezieht er sich immer wieder darauf. Er hat auf seinem Anwesen am Osloer Fjord in Freilichtateliers gemalt und zum Teil die Bilder in den Schnee gestellt oder von Sonne und Wind bearbeiten lassen. Sein Bezug zur Natur war sehr ganzheitlich.

Über Munch heißt es, er sei einer der wesentlichen Wegbereiter der Moderne. Sehen Sie ihn auch so? Wenn ja, was macht ihn dazu?

Oh ja! Hier und in der Ausstellung in der Berlinischen Galerie geht es ja um den Durchbruch der Moderne durch diese Ablehnung der Ausstellung 1892 in Berlin …

… die ein großer Skandal war.

Ja, sie wurde wieder abgehängt. Damals sagte Munch: Gut, jetzt bin ich schon in der Presse, dann zeigen wir die Bilder auch noch woanders. Damit wendet sich das Blatt für ihn, er hatte dann wichtige Unterstützer. Er hat mit den Brücke-Künstlern der nächsten Generation viele, die ihm folgen. Ich würde das aber noch ein bisschen weiter fassen. Mit diesem neuen Blick auf das Spätwerk sehen wir Munch als Vorläufer von zukünftigen Generationen. Ich würde sagen, auch Andy Warhol, auch David Hockney haben in Munchs späten, sehr experimentellen Werken einen Ausgangspunkt.

Was haben Künstler wie Hockney und Warhol von Munch gelernt?

Bei Hockney ist es die Landschaftsauffassung. Wie Munch zum Beispiel eine Silhouette mit Bäumen fasst: Das erinnert sehr an Hockney. Bei Warhol ist es Munchs Art, wie mit Holzschnitt gearbeitet wird. Das könnte eine Inspiration für Warhols experimentelle Art, mit Siebdruck zu arbeiten, gewesen sein. Die Rolle, die die Grafik spielt, ist enorm: als Triebfeder für die Abstraktion, vor allem im Spätwerk. Wir zeigen sehr viele sehr schöne Drucke. Da sieht man: Er nimmt den Holzstock, zeichnet das Motiv darauf, schneidet es in ganz viele Puzzleteile, und dann nimmt er die einzelnen Teile und färbt sie unterschiedlich ein. So kann er immer wieder in unterschiedlichen Farbkombinationen neue Drucke machen. Dieses Serielle taucht später bei Warhol wieder auf.

Die Klima-Komponente der Ausstellung ist ein hochpolitisches, sehr zeitgemäßes Thema, auch vor dem Hintergrund des Attentats auf die Kunst, das es hier im Haus schon gab. Ist dies die bisher politischste Ausstellung am Museum Barberini

Ich würde nicht sagen, dass es eine politische Ausstellung ist. Alle bedeutenden Künstler und Künstlerinnen haben große Themen, und die Natur ist dieses Thema für Munch. Er hat mit dem „Schrei“ ein Werk hinterlassen, in dem wir uns alle wiederfinden. Aber wir glauben eben auch, dass in dieser ganzheitlichen Auffassung der Natur, die um 1900 aufkam und die Munch an der Universität Oslo in den Naturwissenschaften mitbekommen und dann als Künstler gestaltet hat, etwas ist, was Menschen zusammenbringen kann. Auch in dem Bestreben, nachhaltig zu arbeiten. Das kann man gut auf die heutige Situation übertragen.

Inwiefern genau?

Er hat an diesem Fjord gelebt, er hatte Gärten, die er hat verwildern lassen, hat während des Ersten Weltkriegs seine Familie mit Gemüse aus seinem Garten versorgt. In seinen Freilichtateliers hat er die Natur mitgestalten lassen, seine Malerei war Wind und Wetter ausgesetzt. In seinem Naturverständnis ist vieles, an das wir heute einen Anschluss finden. Aber ich möchte kein politisches Statement daraus ablesen. Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und ins Gespräch zu kommen. Kunst hat immer etwas Verbindendes.