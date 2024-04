Tagesspiegel Plus Benefiz-Konzert in Potsdam : Junge Philharmonie zeigt in der Erlöserkirche die Lust an großen Gesten

Mit ihrem Konzert in Potsdam eröffnet die Junge Philharmonie Brandenburg die Reihe „Musikschulen öffnen Kirchen“. Gespielt wird kostenfrei für alle – und für den Erhalt der Gotteshäuser.