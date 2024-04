Blühende Todesstreifen Sven Johne holt die Neunziger ins Potsdamer HBPG

Ein Mann und eine Frau treffen sich an einem prunkvollen Haus im Wald. Der Putz blättert, die Böden sind kaputt, die Wände besprüht. Ein Schloss, sagt der Mann. Das künftige Baden-Baden des Ostens! Wagner im Wald! Ein ungeschliffener Diamant! Der Mann will verkaufen. Das Haus, aber auch eine Vision. Was will die Frau? Die Frau sagt nichts. Er redet, sie erinnert sich.