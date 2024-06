Böhmische Tage in Babelsberg Mozart hören, Kräuter kaufen, Salsa tanzen

44 Veranstaltungen an 23 Orten: Vom 7. bis 9. Juni verwandelt sich Babelsberg wieder in Böhmen. Die „Böhmischen Tage“, veranstaltet von der Aktionsgemeinschaft Babelsberg und des Awo-Kulturhauses Babelsberg, umfassen zahlreiche Veranstaltungen zu Wissenschaft, Kultur und Lokalgeschichte sowie am Sonntag einen Gartenmarkt am Weberplatz mit Kunst und Musik. Der Eintritt ist frei.

Am Auftakttag wird um 18 Uhr im Obergeschoss des historischen Rathauses Nowawes, dem heutigen Awo Kulturhaus, eine Gedenktafel für 1933 verfolgte Kommunalpolitikerinnen und -politiker der damaligen selbstständigen Stadt Nowawes, heute Potsdam-Babelsberg eingeweiht. Die Geschichtswerkstatt „Rotes Nowawes“ erwartet dazu auch deren Nachkommen. Um 19 Uhr folgt „Kafka & Jazz“, eine Lesung mit Simone Kabst und dem Jazzduo Wallbrecht.

Die Böhmischen Tage finden vom 7. bis 9. Juni an 23 Orten in Babelsberg statt. Das vollständige Programm finden Sie unter www.babelsberg-potsdam.de

Am Samstag reicht die Bandbreite vom Balkon-Konzert mit den Turmbläsern des Posaunenchors Babelsberg über Böhmische Klassik von Mozart bis Smetana oder Salsa im Hof des Awo-Kulturhauses bis hin zu thematischen Rundgängen zur Filmstadt Babelsberg oder der Geschichte des Campus Griebnitzsee.

Führungen in Babelsberg am Samstag 10.30 Uhr: Führung durch Babelsberg „Geschichte Nowawes“, Start Weberstube 11 Uhr: Führung in der Filmstadt „Von der Wiege des Films zur modernen Medienstadt“, Start Stahnsdorfer Str./Ecke August-Bebel-Str. 14 Uhr: Führung „Vom Roten Kreuz zur Kaderschmiede“, Geschichte des Campus Giebnitzsee , Start Bhf. Griebnitzsee 15 Uhr: Stadtrundgang „Spurensuche im alten Nowawes um die Ecke“, Start Awo-Kulturhaus 18 Uhr: Führung über Campus Babelsberg „Moderne Forschung am historischen Standort“, Start Nähe Bushaltestelle „Sternwarte“

Beim Gartenmarkt am Weberplatz am Sonntag sind von 10 bis 18 Uhr nicht nur Blumen- und Kräuterstände, Malerei, Kunsthandwerk, Nahrhaftes und Getränke zu sehen, sondern unter anderem auch das Hans Otto Theater mit seiner „Bühne auf Zack“. Zu besuchen sind außerdem Offene Künstlerateliers, Puppentheater und Märchenlesungen in der Kirche am Neuendorfer Anger nebst Kinderflohmarkt auf dem Vorplatz sowie zum Abschluss um 17 Uhr das Konzert Gospellight & Band in der Friedrichskirche am Weberplatz.