Bundesweiter Kulturpass für Jugendliche ab 18 So soll er in Potsdam funktionieren

Seit dem gestrigen Mittwoch (14.6.) gibt es bundesweit den Kulturpass: Jugendliche, die 2023 ihren 18. Geburtstag feiern, können ein Kulturguthaben von 200 Euro abrufen. Um das Budget freizuschalten, müssen Berechtigte eine App herunterladen. Davon können dann Tickets, Bücher oder Tonträger gekauft werden. Verkaufsplattformen und Streamingdienste sind nicht Teil des Angebots. Ziel des mit 100 Millionen Euro vom Bund finanzierten Projekts soll es sein, junge Menschen für Kultur vor Ort zu begeistern - und die Kulturbranche zu unterstützen.

200 Euro Kulturguthaben bekommen Jugendliche ab 18

In Potsdam ist unter anderem das Filmmuseum am Kulturpass beteiligt. Zu den dortigen Angeboten gehören dem Museum zufolge Ausstellungsbesuche sowie Tickets zu ausgewählten Kinovorführungen, im Juni und Juli zählt dazu der Animationsfilm „Suzume“ sowie die Verfilmung des Jugendromans „Sonne und Beton“, wie das Museum mitteilte. Über die App wird dem Museum zufolge nur die Reservierung der gewünschten Option getätigt. Die Tickets können zur Vorführung persönlich vor Ort abgeholt werden.

Wer am Tag der Freischaltung nach zeitnahen Veranstaltungen in Potsdam suchte, suchte jedoch weitgehend umsonst: Jenseits des Museums FluxusPlus, das die Ausstellung „StudisPlus“ anbietet, machte sich am Tag der Freischaltung Potsdam noch rar. Auf Nachfrage hieß es von Nikolaisaal, Hans Otto Theater und Lindenpark, man wolle sich künftig mit einzelnen Veranstaltungen an dem Pass beteiligen: der Nikolaisaal etwa mit dem Konzert von Megaloh am 6. Oktober. Auch die fabrik will dabei sein: „ZwischenSpiel“ am 1. und 2. Juli sowie der Workshop „Move & Play“ Ende August sollen über den Pass verfügbar sein.