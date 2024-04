Bundesweites Netzwerk Potsdams Fabrik erhält Deutschen Tanzpreis für „Explore Dance“

Vor gut einem Jahr ließ der israelische Choreograf Yotam Peled seine beiden Tänzer in der Turnhalle der Potsdamer Voltaire-Schule die Wände hochgehen. „Where the boys are“ hieß das Stück, es war als Teil von „Explore Dance“ in Begleitung von Zehn- und Elftklässlern der Schule entstanden. „Explore Dance“ ist ein Kooperationsprojekt von inzwischen vier Partnerinstitutionen: Tanz und Schule e.V. München, Kampnagel Hamburg, Hellerau – und Fabrik Potsdam.

Jetzt ist „Explore Dance“ mit dem prestigereichen Deutschen Tanzpreis, verliehen vom Dachverband Tanz Deutschland, ausgezeichnet worden. Die Fabrik und ihre Partner stehen damit in diesem Jahr neben Größen wie Sasha Waltz und Dieter Heitkamp, der für sein Lebenswerk geehrt wurde. Die Jury lobte den Impuls der Initiative, „die noch immer bestehende Leerstelle im Kulturangebot für Kinder und Jugendliche in Deutschland zu schließen“. Es handele sich um ein Netzwerk, das bundesländerübergreifend wirken wolle, und dafür neben „starke Knotenpunkte“ das Durchhaltevermögen benötige, um „diese nachhaltig und dauerhaft zu bespielen und zu pflegen.“

Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert. Seit 2018 ist die Fabrik in dem Netzwerk aktiv. In den vergangenen sechs Jahren sind den Beteiligten zufolge 30 Produktionen, 500 Vorstellungen und hunderte Vermittlungsangebote an Bildungseinrichtungen bundesweit und international gestemmt worden. Dennoch fehle dem Netzwerk immer noch eine langfristige Finanzierungsperspektive, heißt es. Die Bundesmittel seien lediglich bis Ende 2024 gesichert. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) gratulierte der Fabrik indessen für ihre „Vision kultureller Teilhabe“. Diese sei „vorbildhaft“.