Campus-Festival Golm rockt wieder - erstmals seit drei Jahren

Comeback nach drei Jahren Pause: Das studentische Festival „Golm rockt“ findet am 21. und 22. Juli erstmals seit Corona wieder auf dem Campus der Universität Potsdam statt. Ingesamt zehn Bands spielen, darunter die Potsdamer Heavy-Prog-Band Kaskadeur, die Hamburger Heavy-Alternative-Rocker Rekkorder und die Berliner Postrock-Band Rope. Der Eintritt ist wie immer frei, pro Tag wird mit rund 1000 Besucherinnen und Besuchern gerechnet.

Zuletzt hatte „Golm rockt“ 2019 stattgefunden. „Eigentlich hatten wir 2020 unser zehnjähriges Bestehen feiern wollen, aber dann hat uns Corona in die Suppe gespuckt“, sagt Mitorganisator Florian Rumprecht. Auch in den folgenden Jahren hatte sich das Team gegen eine Fortführung des Festivals entschieden, da der Aufwand mit Corona-Tests und Einlasskontrollen zu groß gewesen wäre.

„Aber Anfang dieses Jahres gab es ganz viele Anfragen aus unserem Umfeld, von der Uni und der Stadt, sodass wir einfach gesagt haben: Wir machen das jetzt“, so Rumprecht. Die Entscheidung sei sehr spontan im März gefallen – relativ kurzfristig, denn normalerweise hat das Festival einen Vorlauf von einem Dreivierteljahr. Daher ist auch das Finanzvolumen des Open-Airs nicht so groß wie in den vergangenen Jahren: Sonst verfügte die Veranstaltung über rund 25.000 Euro Fördermittel, dieses Jahr sind es knapp 20.000.

Zuerst sei es komisch gewesen, das Festival nach so langer Zeit wieder zu organisieren, sagt Rumprecht: „Aber jetzt ist es so, als hätten wir gar keine Pause gemacht. Wir sind alle in Hochstimmung!“ Viele Menschen hätten ihn darauf angesprochen, dass sie sich freuen, dass „Golm rockt“ zurück ist. „Da geht einem natürlich das Herz auf!“, so Rumprecht.