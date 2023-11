Collegium musicum Knut Andreas feiert silbernes Dirigentenjubiläum

Potsdams Liebhaberorchester, das Collegium musicum, besteht seit mehr als 75 Jahren. Ambitionierte Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Berufen erarbeiten gemeinsam in ihrer Freizeit zumeist Kompositionen der Klassik sowie der Romantik und präsentieren sie der Öffentlichkeit. Auch professionelle Instrumentalisten wie Musikpädagogen gehören zum Klangkörper.

Konzentrierte Probenarbeit und individuelles Engagement sind von jeher die Grundlage für den Erfolg und den guten Ruf, den sich das Collegium musicum erworben hat. Dafür steht in erster Linie der Potsdamer Knut Andreas, der seit einem Vierteljahrhundert dem Orchester als Dirigent und Künstlerischer Leiter vorsteht. Er studierte zunächst an der Universität Potsdam Musikpädagogik und Germanistik, anschließend in Leipzig und München Musikwissenschaften und Dirigieren.

Blutjung war Knut Andreas, als er 1998 das Orchester übernahm. Viel musikalische Aufbauarbeit war vonnöten, auch die Besetzung musste besser ausbalanciert werden. Bei seinem ersten Auftritt 1999 in der Friedrichskirche trat er forsch vor die Musikerinnen und Musiker, um Werke von Boccherini, Sibelius und Holst aufzuführen.

Anspruchsvolle Kompositionen mit freudigem Elan

Er wirkte überhaupt nicht ängstlich, sondern entschlossen, das Liebhaberorchester zu einem Klangkörper zu entwickeln, das große sinfonische Werke der Musikgeschichte und neueren Datums überzeugend zu interpretieren. Er hat es geschafft. Rund 80 Musikerinnen und Musiker spielen heute anspruchsvolle Kompositionen mit freudigem Elan und Einfühlungsvermögen, sei es bei der sehr beliebten Reihe „Klassik am Weberplatz“, den Konzerten für Senioren im Pflegeheimen oder dem Projekt „Brandenburg-Brasilien“, den Sinfoniekonzerten im Nikolaisaal und in der Friedrichskirche.

Zu seinem silbernen Jubiläum wird Knut Andreas am morgigen Sonntag (12.11.) um 18 Uhr im Nikolaisaal mit dem Collegium musicum Filmmusik zu Gehör bringen. Im Mittelpunkt steht das Saxofonkonzert des US-amerikanischen Komponisten Michael Kamen. Dafür konnte der Potsdamer Saxofonist Ralf Benschu gewonnen werden.