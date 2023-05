Dadaismus für die Ohren Musikfest lädt zu klangvollen Experimenten ein

Jede Form der Kunst beansprucht eine gewisse Zeit, damit sie erlebbar wird. Die Musik gestaltet und strukturiert in der Regel die Zeitspanne ihres Erlebens bewusst vom Anfang bis zum Ende, im Gegensatz zur bildenden Kunst, bei der man als Betrachter den Zeitraum bestimmt, den man sich für sie nehmen möchte.

Das kann sich bei zeitgenössischen Formen aber auch anders verhalten, wie beispielsweise bei Klang-Objekten oder Installationen und natürlich gilt das noch mehr für interaktive Werke. Immer häufiger werden auch die äußeren Bedingungen mit in eine Inszenierung eingebunden.

„Auf diese Weise entstehen neue experimentelle Hörformate, teilweise sogar unter Einbeziehung oder in Korrespondenz mit anderen Kunstformen“, sagt Thomas Gerwin, künstlerischer Leiter der „Intersonanzen“, die ab dem 18. Mai bereits zum 23. Mal in Potsdam stattfinden.

Wer musikalische Eindrücke gewinnen oder vertiefen möchte, kann beim Brandenburgischen Fest der Neuen Musik aus einer Fülle von Veranstaltungen wie Aktionen, Performances, Konzerten oder Symposien ein passendes Format für sich wählen. Am Ende eines jeden Tages wird es Diskursgespräche unter dem Titel „Neue Musik im Diskurs“ geben, bei denen Künstler Gelegenheit haben, ihre Arbeit einem interessierten Publikum ausführlicher zu erklären.

Erstmals wird – neben einem Soundwalk und einem Workshop – auch eine RadKlangTour angeboten. „Wir fahren durch die Symphonie des Alltags“, sagt Gerwin. „Dabei nehmen wir die Geräusche, die uns umgeben, bewusst war, wir binden sie mit ein“, so der Komponist. Das könne Vogelgezwitscher sein, das Rauschen des Wassers, aber ebenso gut auch das Brummen eines Motors, wie andere Geräusche.

Eine besondere Ergänzung der klangvollen Radtour wird die Anwesenheit der Sopranistin Claudia Herr sein. „Sie wird an einzelnen Stellen Interventionen machen“, sagt Gerwin. Mehr werde noch nicht verraten.

Auch bestimmte Gegenstände oder Vorrichtungen aus der Umgebung können einbezogen werden. „Bei der klingenden Kunst handelt es sich nicht nur um die Musik“, sagt Gerwin. „Dazu gehört alles, was sich über das Gehör wahrnehmen lässt, aber eben auch noch viel mehr. Musik werde oftmals benutzt, zum Aufwachen, beim Essen, zur Unterstützung einer besonderen Stimmung im Film. „Der Klang wirkt direkt auf uns“, so der Komponist.

Doch bei der Klangkunst gehe es eben nicht nur um die Wirkung, sondern vielmehr um die Sensibilisierung für die Geräusche. Auch aus dem Alltag, die wir häufig genug ausblenden, oder gar nicht mehr wahrnehmen, weil wir ihnen so regelmäßig ausgesetzt sind, wie beispielsweise Straßengeräuschen.

„Mein Verständnis von klingender Kunst ist, dass man vorher nicht weiß, wie sie klingen wird“, erklärt Thomas Gerwin. Neben dem Faktor Zeit komme somit auch die Wahrnehmung hinzu. Das setzt natürlich eine Offenheit voraus. Worauf lassen wir uns ein? Das gilt nicht nur für den Klang, sondern auch für die Wahl des Instruments. „Die klingende Kunst ist genauso autark, wie etwa ein Bild.“

Das Brandenburgische Fest der Neuen Musik

Unter dem Motto „Der Wandel des Jetzt“ – über den Faktor Zeit in zeitgenössischer klingender Kunst – findet das Brandenburgisches Fest der Neuen Musik vom 18. bis 22. Mai 2023 in Potsdam statt. Der Brandenburgische Verein Neue Musik e.V. arbeitet dabei in Kooperation mit Potsdam Museum, dem Kunsthaus sans titre, dem KunstHaus Potsdam u.v.m.

Eintritt: Festivalkarte 40/30 € - Zweierkarte 14/10 € - Einzelkonzert 8/6 € - Kinder + Schüler frei.

Auftakt: Donnerstag, 18. Mai um 18:00 mit dem Praeludium mit Antje Messerschmidt vl und Damir Bacikin trp im Kunsthaus sans titre. Die Abschlussveranstaltung: Montag, 22. Mai um 20:00 Uhr, Konzert Lautsprecher-Orchester (Koop mit dem Elektronikstudio der TU-Berlin) mit Werken von Henrik von Coler-Quartett „Live-Elektronik“ UA, Sebastian Elikowski-Winkler UA, Thomas Gerwin.

Weitere Infos: www.neue-musik-brandenburg.de