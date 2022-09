„Dass man doch Mensch bleibt“ Das Filmmuseum Potsdam feiert Asta Nielsen

Asta Nielsens filmische Karriere begann mit einem Skandal: „Abgründe“ heißt das Werk von 1910, geschrieben und gedreht von Urban Gad. Nielsen ist damals Ende zwanzig, seit fast zehn Jahren am Neuen Theater in Kopenhagen angestellt und beinahe ebenso lange Mutter einer Tochter. Am Theater spielt sie vor allem kleine, komische Rollen. Vom Film verspricht sie sich mehr. Große Rollen. Tragische Rollen. Urban Gad schreibt ihr die erste davon auf den Leib. Gedreht wird acht Tage lang im Juni, während der Spielzeitpause.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden