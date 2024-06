Der Kopf hinter der Musik Carsten Hinrichs im Potsdamer Festspielfinale

Traditionell gehören musikalische, historische, philologische und ästhetische Fragen zum Beruf eines Musikdramaturgen. Der Musikwissenschaftler Carsten Hinrichs, der bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci als Chefdramaturg und Programmplaner tätig ist, sieht sich zudem als Schnittstelle zwischen Festivalleitung, Künstlerinnen, Künstlern und Publikum.

Für den 49-Jährigen werden die Musikfestspiele 2024 die letzten sein, die er neben der Intendantin Dorothee Oberlinger inhaltlich verantwortet. Ab 1. Juli leitet er in Erfurt die renommierten Thüringer Bachwochen als Intendant.

Herzblut und Konzentration

Die Zeit des Übergangs ist für Carsten Hinrichs mit großer Konzentration verbunden. Zum einen will er das Potsdamer Festival verantwortungsvoll und mit Herzblut über die Bühne bringen, zum anderen gehen die Gedanken hin und wieder nach Thüringen.

Musikfestspiele 2024 Das Festival läuft vom 7. bis 23. Juni unter dem Motto „Tanz“ und widmet sich verschiedensten tänzerischen Formaten, vom Hofball der Renaissance oder der Straßburger Tanzwut des Jahres 1518 bis zu Igor Strawinskis „Le Sacre du printemps“, Tango und Flamenco des 20. Jahrhunderts und einer Techno-Choreografie aus Berlin. Karten und Informationen unter www.musikfestspiele-potsdam.de

Als Carsten Hinrichs 2008 Potsdam näher kennenlernte, war er sofort von den facettenreichen Architekturen, die preußische Könige bauen ließen, und von deren Sammlungsfreude in Sachen Kunst begeistert.

Bei meinen Erkundungen hatte ich das Gefühl, dass man in den Räumen der Schlösser, in den Kirchen sowie in den Parks bestens Musik machen kann. Die Historie atmet fast immer mit. Carsten Hinrichs, Chefdramaturg der Musikfestspiele

„Besonders die internationalen Einflüsse geben ihnen eine besondere Qualität. Wenn man beispielsweise auf dem Alten Markt ein Konzert genießt, fühlt man sich wie auf einem Platz in Rom“, sagt er. „Bei meinen Erkundungen hatte ich das Gefühl, dass man in den Räumen der Schlösser, in den Kirchen sowie in den Parks bestens Musik machen kann. Die Historie atmet fast immer mit“.

Carsten Hinrichs, zuvor Pressechef und Programmplaner der Festwochen der Alten Musik Innsbruck, machte sich auf die Suche nach neuen Entdeckungen in Sachen Musikfestivals. „Mir war von vornherein klar, dass ich bei den Musikfestspielen in Potsdam auf ein Team stoßen würde, das große konzeptionelle und organisatorische Erfahrungen sowie viel Renommee beim Publikum und der Politik in der Kommune und des Landes besitzt. Und vor allem war mir die Leidenschaft für die Aufführungen historisch informierter alter Musik bekannt.“

Zunächst war er bis 2012 Dramaturg, dann wieder ab 2019. Zwischendurch war er Chefredakteur der Musikzeitschrift „Rondo“. Andrea Palent, die bis 2018 die Musikfestspiele leitete, freut sich, dass Carsten Hinrichs jetzt Intendant der Thüringer Bachwochen wird: „Mit seiner Eloquenz, Kreativität, seinem Charme und einem großen Kenntnisreichtum konnten wir gemeinsam wunderbare thematische Festspielausgaben kreieren.“

„Er brennt für die Sache“

Dorothee Oberlinger, seit 2019 Nachfolgerin von Andrea Palent, lobt vor allem den Entdeckergeist des Chefdramaturgen. „Carsten brennt für die Sache. Er hat Lust (und keine Angst) neue Formate zu entwickeln und ein Festivalprogramm zu einem kostbaren Edelstein zu schleifen.“ Das diesjährige Programm, das sich in den kommenden zwei Wochen mit dem vielfältigen Thema Tanz beschäftigt, bedeutet für Carsten Hinrichs ein beschwingtes Finale seiner Zeit in Potsdam. Wobei: Auch die Konzeption für die „Grand Tour“ der Musikfestspiele 2025 liegt schon bereit.

In Erfurt gibt es neue Herausforderungen. Die Bachwochen sind in einer Vielzahl von Orten zu Gast, in denen nicht nur Johann Sebastian Bach wirkte, sondern auch seine Vorfahren und Nachkommen. In Potsdam waren 40 Konzerte und Opernaufführungen zu betreuen, die Bachwochen warten mit mindestens 50 Konzerten innerhalb von drei Wochen auf.

In der brandenburgischen Landeshauptstadt gab es für die Verantwortlichen des Festivals vornehmlich mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Koordinierungen. In Thüringen wird Carsten Hinrichs jedoch bis ins kleinste Dorf unterwegs sein – wieder an der Schnittstelle zwischen Publikum und Musik. Nur ist es künftig die von Bach.