Bacchusstunde mit Konzert Saisoneröffnung am Potsdamer Winzerberg

Am Donnerstag um 16.30 Uhr öffnet das Tor zum Winzerberg an der Schopenhauerstraße. Um 17.30 Uhr beginnt dann die erste Bacchusstunde des Jahres. Der Winzerbergverein lädt in diesem Jahr zusammen mit dem Welterbe-Netzwerk Europa Nostra zum Saisonauftakt ein.

Musikalisch begleitet wird der Abend von dem beligischen „Karski-Quartet“. Das Streichquartett verspricht ein hochkarätiges Konzerterlebnis. Das Ensemble hat sich nach Jan Karski, einem polnischen Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg benannt. Zum Konzert kündigt der Verein Wein und Köstlichkeiten an.

Am Tag des offenen Denkmals war der Königliche Winzerberg in Potsdam gut besucht. © MANFRED THOMAS TSP

Das nationale Büro von Europa Nostra befindet sich seit Jahresbeginn in Potsdam. Uwe Koch, Direktor der deutschen Abteilung, hat sich um das Konzert bemüht. Europa Nostra international übernehme auch die Kosten für die Musiker. Zudem würden Gäste von Europa Nostra unter anderem aus Dänemark nach Potsdam kommen. Der Winzerbergverein erhielt 2018 den Europäischen Kulturerbepreis von Europa Nostra. Das Netzwerk sei auch für einen Wissensaustausch nützlich, beispielsweise zum Weinanbau, sagt Ulrich Böcker vom Winzerbergverein.

Eingeladen zur ersten Bacchusstunde des Jahres seien Repräsentanten aus verschiedenen europäischen Ländern, sagt Koch. Zudem sei Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preuischer Kulturbesitz sowie von Europa Nostra International Gast beim Saisonauftakt.

Für alle Besucherinnen und Besucher der Bacchusstunde gilt: „Picknickkörbe bleiben bitte zu Hause und Hunde sind gerne auf der unteren Wiese (an der Leine) willkommen“, teilt der Winzerbergverein mit.