„Der Revisor“ Die Spielzeit am HOT geht mit Politsatire in Gold zu Ende

Die Hauptakteurin dieses Abends liegt unübersehbar in der Bühnenmitte. Vor Anfang schon und nach Ende immer noch. Sie ist so groß, dass sie einem die Sicht versperrt, so glänzend, dass sie einen fast blendet: eine güldene Damenhandtasche. „Auditor“ steht darauf, ein zeitgemäßeres Wort für das Stück, das am Vorabend der Potsdamer Kommunal- und Europawahl auf der Seebühne Premiere hatte: „Der Revisor“.