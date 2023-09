Die Ärzte-Konzert in Potsdam „Das Leben ist ‘ne Party“

Wer hier drin ist, der hat es geschafft: Die Ärzte spielen am Dienstagabend in Potsdam, die mehr als 4000 Tickets waren innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Die Bühne auf dem Außengelände des Waschhauses an der Schiffbauergasse ist vor Konzertbeginn völlig verhangen. Das schürt große Erwartungen. Doch die Stimmung ist entspannt, es ist auch nicht brechend voll. Der Soundcheck soll übrigens ganze anderthalb Songs gedauert haben. Profis eben.