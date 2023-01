Drei Fragen an Julia Schoch „Das Ich ist immer ein Ich in Texten“

Julia Schoch, „Das Liebespaar des Jahrhunderts“ heißt Ihr neuer Roman, der am 16. Februar erscheint. Es geht um das Ende einer Liebe. Ist er eher ein Abgesang auf die Liebe oder ein Loblied darauf?

Ich erzähle in dem Buch von einer drei Jahrzehnte dauernden Beziehung. Da kann es per se keine Eindeutigkeiten geben. Mir ging es darum, die Dauer der Liebe zu beschreiben. Mich interessiert die verfließende Zeit. Und die Welt, in der wir als Liebende leben, unsere Versuche, anständige Menschen zu sein, ein sinnvolles Leben zu führen.

