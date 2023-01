„Du, die mir geholfen hast, zu überleben“ Eine lesbische Liebe im KZ Ravensbrück

Etwas wird erst wahr, wenn darüber gesprochen wird, sagt die Literaturwissenschaftlerin Joan Schenkar einmal in dem Film „Nelly und Nadine“. Ihr gegenüber sitzt eine Frau, die Rat sucht. Sylvie Bianchi heißt sie. Sylvie Bianchi will mehr über ihre Großmutter wissen, die Nelly im Titel. Nelly Mousset-Vos. Großmutter und Enkelin kannten sich. Aber: Die wesentlichen Fragen hat Sylvie Bianchi ihrer Oma nie gestellt. Über das Überleben im Konzentrationslager Ravensbrück. Über das Weiterleben danach. Über ihre Liebe zu einer Frau. Nadine. Nadine Hwang.

„Nelly und Nadine“ heißt der Dokumentarfilm von Magnus Gertten, der am 25. Januar in Anwesenheit der Kulturstaatsministerin des Bundes Claudia Roth im SchwuZ-Club in Berlin gezeigt wird. Am 26. Januar ist er im Filmmuseum Potsdam zu sehen. Beginn ist um 19 Uhr. Anschließend gibt es ein Filmgespräch mit Uwe Fröhlich (LKS Queeres Brandenburg), sowie ein Grußwort von Manuela Dörnenburg (Landesgleichstellungsbeauftragte). Weitere Vorstellungen sind am 2. und 15.2., jeweils um 17 Uhr sowie am 21. Februar um 19:15 Uhr im Filmmuseum Potsdam.

„Nelly und Nadine“ gewann 2022 den Teddy-Award der Berlinale. Am 25. Januar wird er in Anwesenheit der Kulturstaatsministerin des Bundes Claudia Roth im queeren SchwuZ-Club in Berlin gezeigt, am Tag drauf macht er im Potsdam Museum Station. Und am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, wird im Bundestag auch der Opfergruppe der Homosexuellen gedacht. Das erste Mal.

Ein Triumph über den Tod

„Darum haben wir jahrelang gerungen“, sagt Uwe Fröhlich. Er ist Potsdamer, beim Katte e.V. und dessen Landeskoordinierungsstelle „Queeres Brandenburg“ aktiv und Kurator der beiden Filmvorführungen. „Die Community wird bis heute stigmatisiert“, sagt er. „Es bleibt noch viel zu tun.“ Die Diskussion im SchwuZ ist übertitelt: „Die queeren Opfer der NS-Zeit - ein schwieriges Gedenken?“ Fröhlich verweist darauf, bis wann Homosexualität bei der Weltgesundheitsorganisation WHO als Krankheit galt: 1990. Und er erinnert daran, was heute im Iran geschieht, in Ungarn – und auch in Deutschland, 2022 beim CSD in Münster etwa. Da wurde ein Trans-Mann zu Tode geprügelt.

Die Community wird bis heute stigmatisiert. Es bleibt noch viel zu tun. Uwe Fröhlich, Katte e.V. „Queeres Brandenburg“

Nelly und Nadine aber haben überlebt. „Nelly und Nadine“ erinnert an eine Liebesgeschichte, die am Weihnachtsabend 1944 im KZ Ravensbrück beginnt – und sich nach Kriegsende über Jahrzehnte weiter entfalten wird. Ein Triumph über den Tod. Inhaftiert wurden die beiden Frauen nicht ihrer lesbischen Liebe wegen – sondern aufgrund ihrer Tätigkeiten in der Résistance. Nelly Mousset-Vos ist Opernsängerin, verheiratet, ist Mutter. Als sie von der Gestapo verhaftet wird, hat ihre Familie kaum Hoffnung, dass sie zurückkehren wird. „Sie kam zurück“, sagt Sylvie Bianchi in dem Film einmal. „Mit Nadine.“

Nadine Hwang Ende April 1945. Zu diesem Zeitpunkt war sie vorübergehend von Nelly getrennt worden. © AutoImages/NadineHwang

Das schmerzlich Ironische an der Geschichte von Sylvie Bianchi ist, dass die Antworten auf ihre Fragen 16 Jahre lang auf dem Dachboden im eigenen Haus schlummerten. Als ihre Mutter starb, hatte sie Sylvie Bianchi kistenweise Fotos, Filme, Aufzeichnungen, Briefe überlassen. Auf einem Umschlag stand: Nadine. Für die Enkelin war das einfach die Frau, mit der die Großmutter jahrzehntelang in Venezuela zusammenlebte. Die sie von Besuchen kannte. In den Tagebüchern hätte sie lesen könne, dass das viel mehr war als nur eine platonische Freundschaft. Sylvie Bianchi findet die Kraft nicht, sich dem Gebirge an düsterer Vergangenheit zu stellen.

Erst im Zuge der Nachforschungen des Filmemachers Magnus Gertten öffnet Sylvie Bianchi den Nachlass. Das Resultat, der Film „Nelly & Nadine“, begleitet Sylvie Bianchi auf dieser Reise. Zeigt, wie sie detaillierte Beschreibungen der Schreckenszeit in Ravensbrück und Mauthausen entdeckt. Wie sie begreift, dass ihre Oma in der Résistance war. Eine Heldin.

Durch die Literaturwissenschaftlerin Joan Schenkar erfährt sie, dass Nadine in den 1920ern in lesbischen literarischen Salons in Paris verkehrt hatte. Dass Überleben im KZ Ravensbrück nur mithilfe dieser Frau möglich war, die ihre eigene Mutter nie hatte leiden können. „Wo bist du?“, zitiert der Film einen Tagebucheintrag von Nelly. Sie schrieb ihn im KZ Mauthausen, als die beiden vorübergehend voneinander getrennt worden waren. „Du, die mir geholfen hast, zu überleben?“

Zur Startseite