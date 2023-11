Einblicke in Kunstdepots Wo das Potsdam Museum seine Schätze lagert

Die Potsdamer Mona Lisa wohnt in einer ehemaligen Kaserne. Sie trägt einen schwarzen Pullover, hält die Hände über dem Schoß verschränkt und schaut einen aus blassblauen Augen erwartungsvoll an. Bürgerlich heißt sie Bronja Schmidt, wie das Gemälde von Kurt Querner aus dem Jahr 1964. Das Bezirksmuseum Potsdam kaufte es 1987 an. Seit 2008 ist es in Groß Glienicke zu Hause, im Depot des Potsdam Museums.