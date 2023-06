Fete, Filme, Beats und Poesie Was Potsdams Festivalsommer bringt

Am 21. Juni beginnt nicht nur offiziell Sommer, sondern auch Potsdams Festivalsaison, eingeläutet von der 19. Fête de la Musique. Dieses Jahr erstreckt sie sich vom Bürgertreff in der Waldstadt über das Bürgerhaus im Schlaatz bis zur Bücherzelle in Bornstedt: An 44 Standorten sind über 150 Musiker:innen zu erleben.