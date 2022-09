First Step Award für Babelsberg Absolventin Sophie Linnenbaum ausgezeichnet

Die Babelsberger Filmuni-Absolventin Sophie Linnenbaum ist mit dem First Step Award in der Kategorie „Abendfüllender Spielfilm“ ausgezeichnet worden. Die Berliner Regisseurin erhielt den Preis am Montagabend (26.9.) für ihren Abschlussfilm „The Ordinaries“, wie die Filmuniversität Babelsberg mitteilte.

„The Ordinaries“ sei „alles andere als ein gewöhnlicher Abschlussfilm“, schreibt die Jury in ihrer Begründung, sondern vielmehr ein „filmisches Metaversum“. Erzählt wird die Geschichte von Paula, die ihre eigene Rolle als Nebenfigur in dem Film infrage stellt. Auf der Suche nach ihrem verlorenen Vater durchforstet sie ihre eigene Vergangenheit und stößt dabei auf grundsätzliche Fragen: „Welche Geschichte ist relevant genug, um erzählt zu werden und wer übernimmt die Deutungshoheit darüber?“ Inszeniert werde dies als originelle und mutige Satire mit Musicalelementen und detailverliebter Raffinesse.

Nicht der erste bedeutende Preis

Zur Preisjury gehörten die Regisseurin Randa Chahoud, der Produzent Jonas Dornbach, Yoshi Heimrath, der Kameramann Robert Hofmann und die Schauspielerin Lorna Ishema. Die First Step Awards gelten als die bedeutendste Auszeichnung für Abschlussfilme von Filmschulen im deutschsprachigen Raum. Sie sind mit insgesamt 119.000 Euro dotiert und werden jährlich in neun Preiskategorien an Regisseur:innen, Produzent:innen, Kameraleute und Drehbuchautor:innen vergeben.

Für Sophie Linnenbaum, geboren 1986 in Berlin, ist es nicht der erste bedeutende Preis. Ihr Film „Pix“ wurde 2017 mit dem Deutschen Kurzfilmpreis ausgezeichnet. Damals war sie noch Master-Studentin im Fach Regie in Babelsberg. Ihren Ansatz als Regisseurin erklärte sie den PNN damals so: „Ich muss etwas anfassen und verdrehen, um darin wieder das Pure zu finden.“

