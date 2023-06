Fritz Langs Kriemhild Sammlung Margarethe Schön am Filmmuseum

Das Filmmuseum Potsdam wird um eine Sammlung reicher. Wie das Haus mitteilt, hat es die Sammlung der Schauspielerin Margarethe Schön (1895-1985) erhalten. Schöns wohl berühmteste Rolle war die der Kriemhild in Fritz Langs Film „Die Nibelungen“, der 1922/23 auf dem Ufa-Freigelände Neubabelsberg gedreht wurde.

Geboren als Margarethe Schippang in Magdeburg, erhielt sie Schauspielunterricht in Dessau, spielte unter anderem am Staatstheater Berlin und seit 1918 vorwiegend Hauptrollen beim Stummfilm. Zur Sammlung gehören Fotos, Presseartikel, Tagebücher, Tonbänder und eine Plattensammlung.