Gesamtkonzept für Potsdam Museum gefordert Inhalt soll von Standortsuche entkoppelt werden

Während in Potsdam gerade ein weiteres privates Kunsthaus eröffnet wurde, fehlt es dem kommunalen Stadtmuseum weiterhin an den nötigen Räumlichkeiten - und an einer langfristigen Perspektive. Letzteres soll sich nun ändern. Im Kulturausschuss ist am Donnerstag (23.9.) einstimmig ein Antrag der CDU unterstützt worden, wonach für das Potsdam Museum ein „zukunftsweises Gesamtkonzept“ erstellt werden soll, ausdrücklich unabhängig von den ungelösten Standortdebatten.

Eingangs erhielt Markus Wicke, Vorsitzender des Fördervereins vom Potsdam Museum, das Wort. Er hob die „notwendige Trennung von Inhalten und Standorten“ hervor. Auch wenn er langfristig an einer Erweiterung des Potsdam Museums festhalte, sei der Standort am Haus der Demokratie „meiner Ansicht nach tot“. Er sei durch die Debatten um das Haus „vergiftet“ worden.

Mehr Synergien, mehr Stadtgeschichte, mehr Ehrenamt?

Alternative Standorte, ein Anbau am Alten Markt oder Einmietung im Kreativquartier sind angesichts knapper Kassen von der Kommune als zu teuer verworfen worden. Die Trennung von Kunst und Geschichte sei zu überdenken, „eine Kombination sinnvoll“, so Wicke. Die Stadtgeschichte sei unterrepräsentiert. Zudem solle das Museum mehr Synergien suchen. Wicke mahnte auch an, die Ehrenamtlichen stärker einzubinden.

Die Einlassungen trafen auf reges Echo. „Ob das Haus der Demokratie tot ist, wissen wir alle nicht“, sagte Sarah Zalfen (SPD). Frank Reich (SPD) nannte es peinlich, „wie mit der Geschichte in Potsdam umgegangen wird“. Das wies Aubel zurück, bekräftigte aber „Potenziale nach oben“. Gerade der stadtgeschichtliche Teil des Museums werde „zurecht kritisiert“. Bis September 2023 soll das neue Gesamtkonzept nun erarbeitet werden.

Zur Startseite