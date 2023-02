Geschäftsführerin verlässt Hans Otto Theater Nachfolge ab Januar 2024 gesucht

Nach Potsdam Museum und Filmmuseum steht nun auch am Hans Otto Theater ein Personalwechsel an: Das Haus am Tiefen See sucht zu Januar 2024 eine neue geschäftsführende Direktion. Eine entsprechende Stellenausschreibung war am Dienstag (14.2.) über soziale Medien bekannt geworden. Die Geschäftsführerin Petra Kicherer wolle sich beruflich „neu orientieren“ heißt es vonseiten der Stadt Potsdam. Ihr auf fünf Jahre befristeter Vertrag laufe in gegenseitigem Einvernehmen zu Ende 2023 aus.

Kicherer ist seit Januar 2019 in Potsdam. Ihre Stelle soll unter Beteiligung einer Findungskommission mit Mitgliedern des Kuratoriums sowie „anerkannten Kulturexpert:innen“ nachbesetzt werden. Die Bewerbungsfrist endet am 19. März, eine Einarbeitung ab September ist angestrebt. Das Theater mit 25-köpfigem Ensemble wird seit der Spielzeit 2018/19 künstlerisch von Bettina Jahnke geleitet. Es hat rund 160 Mitarbeiter:innen und bezieht mit rund 10 Millionen Euro jährlich die höchste Kulturförderung der Landeshauptstadt.

Gesucht wird der Ausschreiung zufolge eine Führungspersönlichkeit mit Begeisterung für Theaterarbeit und „Bereitschaft zur Weiterentwicklung des Betriebes unter den Gesichtspunkten der Innovation, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Diversität“. Die Geschäftsführende Direktion trage „gemeinschaftlich und gleichberechtigt mit der Intendantin“ die Verantwortung für die Leitung des Theaters. „Beide arbeiten kollegial zusammen und unterrichten sich gegenseitig über alle wichtigen Maßnahmen und Vorgänge in ihren Geschäftsbereichen.“

Zur Startseite