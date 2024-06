„Geschenk an unsere Stadtgesellschaft“ Potsdams Fête de la Musique wird 20

Frau Oehmichen, wie erinnern Sie sich an Ihre erste Fête de la Musique – und wo war die?

Als Urpotsdamerin habe ich meine erste Fête zu Schulzeiten erlebt. Damals war ich unheimlich angetan davon, sich an nur einem Tag einmal quer durch den regionalen Musikkosmos hören zu können. Vom Popkonzert direkt in den Moshpit, im Anschluss noch ein bisschen Weltmusik oder Techno. Alles möglich. Das ist auch heute für mich noch ein großer Reiz der Fête.