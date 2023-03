Gralshüter von Babelsberg Der Mail-Art-Schatz von Thomas Schulz

Mail Art ist in Potsdam gerade so sichtbar wie lange nicht. Im Minsk ist die Kunst von Ruth Wolf-Rehfeldt zu entdecken, im Kunsttraum die von ihrem Mann Robert Rehfeldt. Dass jedoch die größte Ausstellung zu Mail Art in der DDR im Frühjahr 1989 am Potsdamer Alten Markt stattfand, das erfährt man weder am Brauhausberg noch in der Schiffbauergasse. Sondern in der Babelsberger Pasteurstraße. Hier wohnt Thomas Schulz. Sammler, Chronist, Mail Artist.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden