Grimme-Preis 2024 Mehrere Potsdamer im Rennen

Das Grimme-Institut hat die Nominierungen für den 60. Grimme-Preis bekanntgegeben, der am 26. April im Theater Marl verliehen wird. Auch mehrere Potsdamerinnen und Potsdamer sind darunter.

Die Regisseurin Sarah Blaßkiewitz hat für Disney Plus „Sam – Ein Sachse“ gedreht – eine fiktionale Serie über die Baseballschlägerjahre aus der Sicht von Samuel Meffire, der als erster afrodeutscher Polizist Ostdeutschlands gilt. Die Serie ist ebenso unter den Nominierten wie Jonas Ludwig Walters Spielfilm „Tamara“, der die Nachwendegeneration thematisiert. Entstanden in Koproduktion mit der Filmuniversität Babelsberg für „Das kleine Fernsehspiel“ im ZDF stehen sich darin die 1990 geborene Tamara und ihre in der DDR aufgewachsene Mutter gegenüber und ringen um das Land ihrer Herkunft, das es nicht mehr gibt.

„Vielen Dank mit einem Extraschuss Demut“

„Sörensen fängt Grimme-Preis-Nominierung. Vielen Dank mit einem Extraschuss Demut“, schreibt der Potsdamer Autor Sven Stricker auf X (vormals Twitter). Er ist mit dem Spielfilm „Sörensen fängt Feuer“ nominiert, der sich um den von einer Angststörung geplagten Kommissar Sörensen dreht.

Studio Babelsberg hat die nominierte Comedy-Serie „German Genius“ von Detlev Buck, und Cüneyt Kaya für Warner TV Comedy koproduziert. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) ist mit gleich zehn Produktionen nominiert: „Capital B – Wem gehört Berlin?“, „Drei Frauen – ein Krieg“, „Songs of Gastarbeiter – Liebe, D-Mark und Tod“, „Stalingrad – Stimmen aus Ruinen“, „Ukraine – Kriegstagebuch einer Kinderärztin“, „China. Macht. Essen“, „Der letzte Drink mit Anna Dushime“, „Schau in meine Welt: Julia - Ich bin, wer ich bin“, „Datteltäter“ und „Bye, Bye Kummer“.