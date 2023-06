Hier spielt die Chefin selbst Bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci zeigt Dorothee Oberlinger ihr Können

In Abwandlung an die berühmte Bach-Kantate „Ich habe genug“ soll hier das kleine Wort „nicht“ in den Titel eingefügt werden, also „Ich habe nicht genug“. Der alte Bach hat in seinem Komponistenleben für fast jedes relevante Instrument, für Stimme, Chor und Orchester Berge von Musik hinterlassen und doch scheint seine Nachwelt einfach nicht genug davon zu haben. Mittlerweile dürfte es von Bearbeitungen und Transkriptionen wohl mehr tönende Stunden geben als von den Originalen. Das Bearbeiten von Musik für andere Instrumente ist aus dem Barock und sogar von Bach selbst bekannt.