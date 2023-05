Im Gebrüll der Realitäten Potsdams Fluxus-Museum wird 15

Was Fluxus ist, versteht man vielleicht am besten darüber, was alles Fluxus sein könnte. Als das Pressegespräch im Ausstellungsraum des Potsdamer Fluxus-Museums von einem nicht zu ortenden brummenden Geräusch heimgesucht wird zum Beispiel: Da wissen einen Moment lang weder die ehemalige Geschäftsführerin Andrea Podzun noch Kurator Philipp John, der neuerdings auch die Geschäfte führt, noch Museumsgründer Heinrich Liman, woher es kommt. Ist es einer der riesigen Gongs von Peter Heerens kosmischer Gongsymphonie, die nachher zur Jubiläumsfeier läuten werden? Oder doch nur ein Hubschrauber, der über der Schiffbauergasse seine Kreise zieht?