Ins Zeitloch Rainald Grebe im Waschhaus Potsdam

In seiner Autobiografie „Rheinland Grapefruit. Mein Leben“ beschreibt Rainald Grebe den Moment, der alles verändert. 2017, auf seiner Kleineklubtour in Düsseldorf: Soundcheck, einrichten, eigentlich alles wie immer. Auf einmal „suppen die Worte weg hinterm Tellerrand“, aber was soll sein? Doch dann „Licht aus, Licht an, und nach dem ersten Satz: Dunkelheit, stockfinstere Dunkelheit.“