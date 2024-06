Konzert des Neuen Kammerorchesters Die Musik der Neuen Wiener Schule in Potsdam

Sein letztes Konzert der Saison widmete das Neue Kammerorchester Potsdam am Freitagabend Werken des beginnenden 20. Jahrhunderts, die zur „Neuen Wiener Schule“ gehören – einer Art Übergangsmusik zwischen später Romantik und früher Moderne, die versuchte neue Ausdruckscharakteristiken für die Kunstmusik zu erschließen. Anton Webern, einer ihrer Protagonisten, meinte, dass er in seiner Musik die alten Meister zum Vorbild nehmen wolle, „nämlich sie so klar wie möglich darzustellen“.