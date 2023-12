Kostenlos ins HOT Wie das Theater Studierende lockt

Die Aktion wurde im letzten Jahr erprobt und offenbar für gut befunden: Das Hans Otto Theater (HOT) will im Januar 2024 Studierende und Auszubildende wieder mit freiem Eintritt ins Theater locken. Dafür müssen Interessierte einen Aktionscode mit dem Stichwort „Willkommen“ im Onlineshop des Theaters eingeben und ihren Status als Menschen in Ausbildung nachweisen. Tickets sollen eine Woche vor der jeweiligen Vorstellung buchbar sein. Premieren sind von dem Angebot ausgenommen, Karten an der Abendkasse können nicht garantiert werden, so das Theater.

Regulär zahlen Studierende am Hans Otto Theater einen Preis von 10 Euro, zudem gibt es ein Studierenden-Abo. Theaterinteressierte Studierende können sich zudem als sogenannte Theaterscouts mit Gleichgesinnten zusammenschließen und einmal im Monat eine Vorstellung besuchen sowie mit Beteiligten sprechen. Im Monat Januar sind hierfür die Vorstellungen „Antigone“ (14. Januar) und „Das Fest“ (25. Januar) vorgesehen. Anmeldungen können per Email über theaterscouts@hansottotheater.de erfolgen. (les)