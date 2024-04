Kulturausschuss Potsdam History App ist beliebt und soll erweitert werden

Die Potsdam History-App ist beliebt. 3730 Mal wurde sie seit Start im Februar heruntergeladen. „Wir wurden von dem Erfolg der App überrannt“, sagte Tobias Büloff, Potsdams Beauftragter für Erinnerungskultur, im Kulturausschuss am Donnerstag. Die vom Potsdam Museum initiierte App, die unter anderem historische Orte mit Vorher-Nachher-Bildern erlebbar macht, könnte mit Inhalten weiterer Kulturträger fortgeführt werden. Am Montag, dem 29. April, werden 25 Akteure von Potsdamer Vereinen und Kultureinrichtungen, darunter die Schlösserstiftung und das Barberini, zusammenkommen, um sich über Partizipationsmöglichkeiten zu informieren, so Büloff.

Auf Antrag der Linken wurde im Ausschuss die Finanzierung einer Stelle eines digitalen Kurators diskutiert, der die Daten des Museums sowie externer Partner einpflegen soll. Im Fachbereich Kultur und Museum gäbe es keine Ressourcen für Personal und Geld für diese Stelle, sagte Kulturamtschefin Birgit-Katharine Seemann. Sie schlug vor, die entstehenden Aufgaben durch die Erweiterung der App zuerst zu prüfen.

Daraufhin einigten sich die Ausschussmitglieder einstimmig auf den ergänzten Prüfauftrag, Methoden und die langfristige Finanzierung der App zu prüfen und diese mit den gesammelten Erfahrungen Ende 2024 vorzulegen.