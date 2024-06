Kunst und Kapital Potsdamer Galerie Sperl macht Etappe in der Investitionsbank

Zur Kunst der Galerie Sperl gehört es, dass sie sich räumlich immer wieder neu erfindet. Rainer und Ursula Sperl gründeten sie 1991, haben sechs Orte in Potsdam bespielt, den letzten mussten sie Ende 2022 verlassen. Seitdem ist die Galerie Sperl eine Galerie ohne Ort. Aber auch ohne Hast: „Wir warten, bis etwas auf uns zukommt“, sagt Ursula Sperl. „Das hat bisher immer funktioniert.“

Auch mit der Etappe in der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) war das so. „Apropos Sperl! Kunst einer Potsdamer Galerie“ heißt die Ausstellung, die dort bis zum 11. September zu sehen ist. Eine Premiere: Erstmals zeigen die Sperls eine Sammelausstellung auf fremdem Terrain. Kuratiert hat diesmal Herbert Schirmer, letzter Kulturminister der DDR im Kabinett von Lothar de Maizière und heute Experte im Kunstgremium der ILB.

„Apropos Sperl!“ Die Schau ist bis 11. September an einzelnen Tagen in der ILB (Babelsberger Straße 21) zu sehen. Führungen gibt es am 9. Juli und 8. August jeweils um 16 Uhr und um 17.30 Uhr sowie zur Finissage am 11. September um 16 Uhr (Einlass ab 15.30 Uhr). Eine Besichtigung der Ausstellung ist auch ohne Voranmeldung jeweils zwischen 14 und 18 Uhr an einzelnen Freitagen (28. Juni, 19. Juli, 9. August und 30. August) möglich.

Schon im luftigen Entree der Bank kommentiert spitz eine Plastik von Rainer Sperl das offensichtliche Spannungsverhältnis von Kunst und Geld. Da steht ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln auf einer altmodischen Ladenkasse aus Holz. Die Flügel bestehen aus Kreditgarten, er trägt rote Schuhe. Die Kasse zeigt Mark und Pfennig an: genau 00,00.

Im Untergeschoss sind 17 Malerinnen und Maler aus Sperls Universum vertreten – mit Bezug zu Brandenburg, das war Bedingung. Da sind langjährige Begleiter wie Hans-Hendrik Grimmling, der fleischige, wuchtige Blumen zeigt. Da ist der surreal anmutende Flugversuch eines mit Mensch- und Tiermaterial angefüllten Vogelbrockens von Malte Brekenfeld. Und ein düsteres, zwischen Fall und Sprung gefangenes Pferd des Potsdamers Stephan Velten, für Sperl zurecht einer der besten Maler der Mark.

Eine jüngere Entdeckung ist Martin Schuster. „Abliefern“ zeigt zwei Fahrradkuriere in den Überresten einer Industrielandschaft in der Wüste, in den Händen: Gewehre. Und ganz am Schluss, als Gegenstück zu Sperls Kasse, Moritz Götzes „Kapitalanlage“. Ein Mann und eine Frau vor grauer Wand. Ein Museum, eine Bank? In der Mitte, wo Kunst hängen könnte: ein weißes Loch.