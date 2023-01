Landespolizeiorchester Brandenburg Neujahrskonzert und Jubiläum im Nikolaisaal

Die Polizei – dein Freund und Helfer! Der berühmte Slogan hat bis heute nichts von seiner Richtigkeit eingebüßt. Sie regelt den Verkehr, spürt Böslinge aller Couleur auf, gibt lebenserhaltende Ratschläge – manchmal auch für’s seelische Befinden. Für Letzteres ist das Landespolizeiorchester Brandenburg (LPO) zuständig, gleichsam ein Spezialeinsatzkollektiv. Erfolgsgarantie inklusive. Die stilistische Bandbreite reicht dabei von Rock und Pop über Jazz und Klassik bis hin zu Oper und Operette, was beim Publikum stets für gute Laune sorgt.

Die stellte sich auch beim Neujahrskonzert im vollbesetzten Nikolaisaal ein. Es wurde veranstaltet vom rührigen Freundeskreis des Landespolizeiorchesters Brandenburg e.V. „Wenn auch verspätet, wünschen wir ein gutes, friedliches, erfolgreiches und gesundes Neues Jahr“, begrüßt LPO-Dirigent Christian Köhler das Publikum. „Sie sehen ein gutgelauntes Orchester auf der Bühne, das Ihnen ‚Rosen aus dem Süden‘ überbringen möchte.“

Die dürften virtuell auch für das Orchester selbst bestimmt sein, denn das Neujahrskonzert ist zugleich ein Konzert für das 25-jährige Bestehen des LPO. 1998 entstand es aus der Fusion zweier Klangkörper: Die Standortmusikcorps des Ministeriums des Inneren in Potsdam, gegründet 1949, tat sich damals mit dem aus Frankfurt (Oder), gegründet 1958, zusammen. Jedes verfügte über 36 Planstellen. Nach der Fusion auf 49 geschrumpft, sind es heute noch etwa vierzig Bläser.

Das Landespolizeiorchester

Die nächsten Auftritte im Nikolaisaal Potsdam bestreitet das LPO Brandenburg am 23.03.23 um 19 Uhr mit einem Abend für Roger Cicero, in dem das LPO nach Herzenslust swingen wird. Am 28.04. ebenfalls um 19 Uhr werden sich Sharon Brauner und das LPO Jüdischen Evergreens widmen.