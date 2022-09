Leichte Sprache, schwere Themen Julia Schoch liest am Weltalphabetisierungstag

Potsdam - Leichte Sprache erzählt nicht immer von leichten Dingen. Manchmal wiegt das einfach Gesagte sogar besonders schwer. Wie das klingen kann, ist in der Erzählung „Eine einfache Geschichte“ von Julia Schoch zu lesen: „Ich verlasse dich. Drei Wörter, die jeder versteht. Eigenartig. Es reichen drei Wörter, und alles ist getan. Man muss sie bloß aussprechen.“

Die Erzählung ist in der Anthologie „LIES – Das Buch“ erschienen, das Hauke Hückstedt, der Leiter des Literaturhauses Frankfurt, herausgegeben hat. Am Donnerstag, den 8. September, wird Julia Schoch in der Stadt- und Landesbibliothek daraus lesen. Beginn ist um 18 Uhr.

Aktionen für die Alphabetisierung

Das Datum ist kein Zufall: Am 8. September ist Weltalphabetisierungstag. Allein in Deutschland können rund 6,2 Millionen Erwachsene mit Muttersprache Deutsch nicht oder nicht ausreichend lesen und schreiben. Aus diesem Grund plant das Grundbildungszentrum der Volkshochschule im Bildungsforum (VHS) für den Tag mehrere Aktionen.

Von 15 bis 15.30 Uhr findet zunächst ein Lese-Flashmob vor dem Bildungsforum statt. Mitarbeitende der Volkshochschule, der Bibliothek sowie Lernende und Lehrende der VHS-Grundbildungskurse wollen sich auf den Platz vor dem Gebäude setzen und still in Büchern, Comics und Zeitungen lesen. „Wer mag, kann sich dazusetzen“, so die Veranstalter:innen. Parallel zum Flashmob steht ein Infostand des Grundbildungszentrum vor dem Bildungsforum. Die Lesung mit Julia Schoch ist kostenfrei.

