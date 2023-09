Manacorda geht Chefdirigent verlässt KAP 2025

Antonello Manacorda, der Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam (KAP), verlässt mit Ende der Saison 2024/2025 seinen Posten. „Es war eine enge, symbiotische Verbindung“, kommentiert KAP-Geschäftsführer Alexander Hollensteiner den Weggang. „Aber wie heißt es immer? Man soll gehen, wenn es am schönsten ist.“ Manacorda wolle dem Potsdamer Publikum auch künftig erhalten bleiben, an den Modalitäten werde intern gearbeitet.

Seit 2010 steht Manacorda, geboren 1970 in Turin, dem Hausorchesters des Nikolaisaals in Doppelfunktion als Chefdirigent und künstlerischer Leiter vor. Er habe in Potsdam fünf bis sechs Projekte pro Jahr bestritten, so Hollensteiner. In den letzten Jahren hatte die KAP unter Manacorda Zyklen von Mendelssohn, Schubert, Beethoven und Mozart eingespielt und mehrere Echo- beziehungsweise Opus-Klassik-Preise erhalten. Parallel trat Manacorda mit anderen Orchestern auf, immer wieder auch im Rahmen von Opernaufführungen.

Zur Zukunft der KAP sagte Hollensteiner, man werde nicht sofort nach einer neuen künstlerischen Leitung suchen, sondern prüfe auch alternative Modelle. Für Kammerorchester sei es ohnehin eher unüblich, eine eigene künstlerische Leitung zu haben. Oft werde das Dirigat auch von Solist:innen übernommen.