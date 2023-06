Mensch Monet Ein Podcast des Museums Barberini spürt der Biografie des Malers nach

Seit 2020 ist Monet dauerhaft in Potsdam beheimatet: Damals übergab Mäzen Hasso Plattner dem von ihm errichteten Museum seine Impressionistensammlung. Monets künstlerischer Kontext ist hier mehrfach in Ausstellungen untersucht worden, nun geht es in einem Podcast-Format erstmals um den Menschen hinter der Kunst. „Monet – Zeiten des Umbruchs“ ist die sechsteilige Reihe betitelt, immer dienstags erscheint eine neue Folge, unter anderem auf Spotify.

Die Moderatorin Linda Zervakis führt als Sprecherin durch den Podcast, dem es Museumsleiterin Ortrud Westheider ausdrücklich darum geht, neue Vermittlungswege auszutesten: Es sei ein „völlig neuer Zugangsweg, um Menschen für die Kunst zu interessieren, egal, ob sie sich auf dem Arbeitsweg befinden, gerade ihr Mittagessen kochen oder zu Hause auf dem Sofa sitzen“.

Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie wurde Monet zu einem der bekanntesten Maler überhaupt? Das Produktionsteam von Studio Jot um Janis Gebhardt und Johannes Nichelmann setzt auf viel Atmo (Pferdegetrappel, Meeresrauschen, Musik), stellt manche Situation regelrecht nach. So begegnet man in Teil eins („Neue Meister“) Monets Lehrer Eugène Boudin, der den Sechzehnjährigen auf die Landschaftsmalerei ansetzt oder dem kaufmännischen Vater, für den der schulresistente Sohn ein „unzivilisierter Wilder“ ist.

Man lernt, dass Monet einst Karikaturen malte, bevor er die Natur als Motiv entdeckte, und dass er die eigene Vita gern ein wenig frisierte, um den Mythos vom alleinkämpfenden Künstler zu nähren. Am Dienstag erscheint die Folge „Freunde fürs Leben“, danach „Höhenflüge“, „Kunst und Frieden“, „Garten Eden“ und „Seerosen und Selbstzweifel“. (les)