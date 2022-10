Mit Buchpreisträgerin und Musik Potsdams Bibliothek begeht Doppeljubiläum

Die Stadt- und Landesbibliothek begeht 2022 ein doppeltes Jubiläum: 100 Jahre Landesbibliothek sowie 30 Jahre Stadt- und Landesbibliothek (SLB). Das soll mit einer Festwoche begangen werden: Vom bis 4. bis 12. November finden zahlreiche Veranstaltungen im Bildungsforum statt.

Prominent besetzter Literaturabend

Den Auftakt gibt ein prominent besetzter Literaturabend am 4. November. Buchpreisträgerin Antje Rávik Strubel liest aus ihrem neuen politischen Essayband „Es hört nie auf, dass man etwas sagen muss“. Nicht nur ihre Rede zum letztjährigen Buchpreis ist hierin abgedruckt, sondern auch ein Brief, den sie für diese Zeitung an Fontane schrieb.

Außerdem zu Gast ist die Autorin und Musikerin Annika von Trier, die nicht nur virtuos Akkordeon spielt, sondern auch aus ihrem „Brandenburger Brief“ liest, einem fiktiven Schreiben der Bettina von Arnim an ihren Mann. Auch ein weiterer Potsdamer ist dabei: Autor Sven Stricker, Erfinder des populären Kommissars Sörensen.

Schlaglichter aus den Archiven

Am 5. November trägt der Schauspieler René Schwittay unter dem Titel „Von der Brandenburgischen Landesbücherei zur Brandenburgischen Landes- und Hochschulbibliothek (1945-1950)“ Schlaglichter aus den Archiven vor. Am 8. November um 18 Uhr tritt nochmals Schwittay an: Mit einer Lesung aus „Das verlorene Paradies“ von Abdulrazak Gurnah.

Im sogenannten „Lunchpaket“ am 9. November um 12.30 Uhr liest Marianne Ludes aus ihrem Buch „Ludwig Jacobs oder das verschwundene Leben“ über den Mann, der die von Ludes bewohnte Villa Jacobs am Jungfernsee errichten ließ.

Weitere Programmpunkte der Festwoche sind eine Lesung mit literarischen Stimmen aus Brandenburg (10. November) sowie ein Einblick in die Bücherschatzkammer der Bibliothek unter dem Titel „Ohne Verfallsdatum - 100 Jahre Landesbibliothek“ (12. November). Alle, die noch keinen Bibliotheksausweis haben, erhalten vom 2. bis 12. November die Möglichkeit einer kostenlosen Nutzung.

