Mit Schulprogramm und Bücherfest LIT:potsdam thematisiert Verhältnis von Mensch und Natur

Das zwölfte Literaturfestival LIT:potsdam lädt vom 2. bis 7. Juli in Brandenburgs Landeshauptstadt ein. Unter dem diesjährigen Motto „Vorwärts zur Natur“ solle das schwierige Verhältnis von Mensch und Natur ohne „romantisch-verklärten“ Blick thematisiert werden, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Auf dem Programm stehen unter anderem Veranstaltungen mit Helen Macdonald, Judith Schalansky, Benedict Wells und Marc-Uwe Kling. Das vollständige Programm soll am 19. April bekannt gegeben werden.

Der Evolutionsbiologe Josef Reichholf, emeritierter Professor für Ökologie und seit mehr als 50 Jahren in der Umweltschutzbewegung aktiv, werde auf dem Festival über aktuelle Herausforderungen des Naturschutzes sprechen, hieß es. Eine Besonderheit des Festivals sei auch in diesem Jahr das Schulprogramm. 2023 hätten rund 1000 Schülerinnen und Schüler aus 160 Schulklassen aus Potsdam und Umgebung an Lesungen teilgenommen. Zum Abschluss des Festivals soll auch diesmal ein Bücherfest im Kulturquartier Schiffbauergasse gefeiert werden.

Zu den Veranstaltungsorten gehört unter anderem der Park der Villa Jacobs im Potsdamer Unesco-Weltkulturerbe. Träger des Festivals ist den Angaben zufolge der Verein „lit:pots“, Programmleiter ist erneut Denis Scheck. Die Schirmherrschaft haben Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle und der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD) inne. Medienpartner sind der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und die Potsdamer Neueste Nachrichten (PNN). (epd)