Museum Barberini in Potsdam Wikimedia-Autoren zu Besuch im Kunsthaus

Ehrenamtliche Wikipedia-Autor:innen und Mitarbeitende von Museen in Brandenburg treffen sich im Museum Barberini. Zweck der „Glam-on-Tour“ von Freitag bis Sonntag ist es, die Bestände des Museums digital, frei und offen verfügbar zu machen und Mitarbeitende von Kulturinstitutionen für die Arbeit mit Wikimedia-Projekten zu befähigen, wie der gemeinnützige Verein Wikimedia und das Museum mitteilten. Beteiligt sind 25 Schreiber:innen, mehr als 20 Mitarbeitende sowie weitere Ehrenamtliche, die online zugeschaltet werden. Am Freitag startet das Treffen mit einer Führung durch die aktuelle Ausstellung „Wolken und Licht. Impressionismus in Holland“.

„Glam“ steht für Galleries, Libraries, Archives and Museums. Bei den Treffen sollen Wikipedia-Aktive und Kulturinstitutionen zusammengebracht werden. So können Wikipedia-Einträge über Kunst angelegt oder aktualisiert werden. Die Einträge leisteten „einen Beitrag zur Erhaltung des Kulturerbes“, wie es hieß. Die Ausstellung eigne sich, da über einige der im Museum gezeigten Künster:innen noch keine Wikipedia-Einträge vorhanden sind. (akb)