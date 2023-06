Musical am Weberplatz Von Weill bis Lakomy

Vom 30. Juni bis 2. Juli hält erneut klassisches Großaufgebot Einzug in Babelsberg: Klassik am Weberplatz findet statt. Erstmals wird in diesem Jahr die Tanzkompanie Erxleben gemeinsam mit dem traditionell spielenden Sinfonieorchester Collegium musicum auftreten, am 1. Juli in der „Musical-Nacht“. Gespielt werden Evergreens von Kurt Weill, Leonard Bernstein, Andrew Lloyd Webber und Frederick Loewe: „The Lady in the Dark“, „West Side Story“, „Cats“, „Evita“. Neben Knut Andreas wird der Abend von Gastdirigentin Cinthia Alireti geleitet, die dem Sinfonieorchester Collegium musicum durch frühere Konzerten verbunden ist. Alireti ist Chefdirigentin des Sinfonieorchesters der Universität Campinas in Brasilien.

Die Musical-Nacht wird umrahmt von zwei weiteren Veranstaltungen: Der Freitagabend steht im Zeichen der Kammermusik, gegeben wird unter anderem Antonín Dvoráks Amerikanisches Streichquartett sowie Wolfgang Amadeus Mozarts Dissonanzenquartett. Der Sonntagnachmittag richtet sich mit Rainhard Lakomys und Monika Ehrhardts „Traumzauberbaum“ erneut an Kinder und Familien. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen der Reihe „Klassik am Weberplatz“ ist frei, Spenden sind erbeten.